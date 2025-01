Oekraïners in Nederland bezorgd om ‘imperialistische’ taal Trump

Met dit soort uitspraken nemen de Verenigde Staten volgens Tomashchuk een afslag richting imperialistische politiek en dat zou het ook voor andere grootmachten makkelijker maken om landen in te nemen. „Poetin heeft dezelfde ideeën over Oekraïne als Trump over Groenland.”

Andere plannen van Trump kunnen juist negatief uitpakken voor Rusland. Trump wil meer fossiele brandstoffen uit de Amerikaanse bodem halen, wat de Russische olie- en gaseconomie kan raken. Als de Russische economie verder verzwakt, „heeft Rusland geen keuze meer en moeten ze de oorlog stoppen”. Dit kan al over een paar jaar zover zijn, zegt Tomashchuk.

Toch is dit volgens hem voor Oekraïners niet zomaar goed nieuws, want het land blijft forse militaire steun nodig hebben om niet meer land te verliezen aan de Russen. En wat Trump precies wil met die hulp aan Oekraïne is niet duidelijk. Hij heeft eerder gezegd snel een einde aan de oorlog te willen maken. Maar hoe zo’n deal er voor Oekraïne uitziet, is volgens Tomashchuk nog maar afwachten.

Een ding is voor hem helder: als er vrede komt, heeft Oekraïne krachtige veiligheidsgaranties nodig om een nieuwe invasie van Rusland te voorkomen. Anders zal Ruslands economie herstellen en maakt het land gebruik van alle kennis die het de afgelopen jaren over het voeren van oorlog in Oekraïne heeft opgedaan. „En over vijf jaar nemen ze dan in drie dagen heel Oekraïne in.”

Eind februari organiseert de stichting een demonstratie op de Dam tegen de oorlog, die dan drie jaar bezig is.