Pensioenfonds ABP: minder kans op hoger pensioen in oude stelsel

„Het is ongehoord dat de spelregels nu nog gewijzigd zouden worden. Het is simpelweg niet te doen om twee stelsels naast elkaar te laten bestaan. Dit zou ook kunnen betekenen dat voor al die deelnemers die kiezen om niet over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel de oude regels blijven gelden. En dus zicht op indexatie en een koopkrachtig pensioen sterk verminderd wordt”, stelt Van Wijnen.

Hij zegt ook dat ABP doorgaat met de voorbereidingen voor de overstap op een nieuw stelsel, dat pensioenen sneller moet laten meebewegen met economisch goede en slechte tijden. „Want, wat NSC en BBB er ook over zeggen, het is een feit dat het geld dat nu in de buffers blijft zitten, eindelijk grotendeels daar terechtkomt waar het thuishoort: bij onze deelnemers”, zegt hij.

Het ABP regelt de pensioenen voor ongeveer 3 miljoen mensen, onder wie ambtenaren, leraren en politieagenten. Het is voor hen „ronduit slecht” als er nu nog aanpassingen komen aan de nieuwe pensioenwet die in 2023 werd aangenomen, denkt Van Wijnen. „Het kan leiden tot onnodige complicaties, onbetaalbare uitvoering, uitstel of mogelijk zelfs afstel van de broodnodige vernieuwing van ons stelsel.”