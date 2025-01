Van drugshandel verdachte directeuren haven Vlissingen komen vrij

De Zeeuwse directeuren worden verdacht van invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De drugs zaten onder meer verstopt in scheepsladingen vanuit Brazilië met sojabonen, schroot, zand of kolen. Jacco G. (59), zijn broer René G. (57) en de 44-jarige Ko de K. zijn op 6 mei vorig jaar opgepakt bij een actie van de politie en de FIOD.

Politie en justitie hadden al jaren het vermoeden dat BTZ als dekmantel voor drugshandel werd gebruikt. De directeuren werden afgeluisterd en de politie was bij het bedrijf geïnfiltreerd.

Het is de bedoeling de strafzaak eind dit jaar inhoudelijk te behandelen.