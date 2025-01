China installeert record aan capaciteit zonne- en windenergie

De op een na grootste economie ter wereld heeft volgens de NEA vorig jaar 277 gigawatt aan capaciteit voor zonne-energie geïnstalleerd. Dat is meer dan een jaar eerder, toen 217 gigawatt werd toegevoegd. Daarmee komt de totale zonne-energiecapaciteit nu uit op 887 gigawatt. Een gigawatt staat doorgaans gelijk aan het verbruik van ongeveer een miljoen huishoudens.

Voor de opwekking van windenergie werd de capaciteit op land uitgebreid met 80 gigawatt, een lichte stijging ten opzichte van de 76 gigawatt in 2023. Chinese windmolens zijn daarmee nu goed voor een capaciteit van 521 gigawatt.

President Xi Jinping stelde in 2020 het doel om tegen 2030 minstens 1200 gigawatt aan capaciteit te realiseren door middel van hernieuwbare bronnen. Uit gegevens van de NEA kwam in augustus naar voren dat China dat doel vorig jaar al had behaald.

Ondanks de snelle installatie van duurzame energiecapaciteit, blijft China sterk afhankelijk van steenkool. Beijing heeft toegezegd dat de koolstofuitstoot tegen 2030 zal pieken, maar tegen 2060 op netto nul zal uitkomen.