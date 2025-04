Spanje klaar voor tegenmaatregelen na heffingen Trump

De nieuwe tarieven zijn „onrechtvaardig”, zei de Spaanse minister van Economische Zaken Carlos Cuerpo in een gesprek met radiostation RNE. Volgens hem is de Europese Unie bereid te onderhandelen om een handelsoorlog te vermijden, maar moet zij reageren als er geen ruimte is voor onderhandelingen.

Trump kondigde woensdag aan dat hij een importtarief van 20 procent gaat heffen op goederen uit de Europese Unie. Spanje is een belangrijke exporteur naar de VS met uiteenlopende producten, waaronder wijnen zoals Rioja en Cava, auto’s, farmaceutische producten en kleding van merken als Zara, Mango en Massimo Dutti.