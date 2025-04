Starmer: VK blijft kalm in reactie op tarieven VS

De Britse overheid houdt het hoofd koel, stelt Starmer. „Gisteravond handelde de president van de Verenigde Staten in het belang van zijn land en dat is zijn mandaat. Vandaag zal ik handelen in het belang van Groot-Brittannië met het mijne.” In een handelsoorlog wint niemand en dat is daarom ook niet in het nationale belang van het land, benadrukt de Britse premier.

Trump heeft beslist dat het Verenigd Koninkrijk een van de landen is die te maken krijgt met het laagste importtarief dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Een heleboel andere landen wachten hogere heffingen.

Een van de belangrijkste zorgen van de Britse overheid is de impact van de heffingen op de auto-industrie, stelt de Britse handelsminister Jonathan Reynolds. De autobranche wordt geraakt door een tarief van 25 procent. Die heffingen zijn volgens hem „niet nodig” en het land probeert te onderhandelen om ze ongedaan te krijgen.

Reynolds zei ook dat hij vertrouwen houdt dat het Verenigd Koninkrijk tot een handelsdeal kan komen met de VS.