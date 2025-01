Hoekstra: betreurenswaardig dat VS zich terugtrekken uit ‘Parijs’

„De wetenschap is glashelder: elke stapsgewijze stijging van de temperatuur op aarde brengt enorme kosten met zich mee, economisch, sociaal, maar ook in mensenlevens”, zegt Hoekstra. Het is volgens hem nodig om te blijven samenwerken om stijgende temperaturen, vaker voorkomende natuurrampen en onvoorspelbare weerpatronen te voorkomen.

„Het akkoord van Parijs heeft sterke fundamenten en is een blijvertje”, benadrukt Hoekstra. Het stelt ambitieuze doelen, maar alle partijen kunnen hun eigen route uitstippelen om de doelen te bereiken, „van grote economieën tot kleine eilandstaten, van producenten van fossiele brandstoffen tot de opkomende krachtpatsers op het gebied van hernieuwbare energie”.

In november is er weer een grote klimaattop in Brazilië. „We kijken uit naar de samenwerking met Brazilië en andere partners in de aanloop naar COP30”, zegt de Eurocommissaris.