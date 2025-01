Europees Parlement wil meer actie tegen internetplatforms

Buitenland

De Europese Commissie moet strenger optreden tegen grote socialemediaplatforms zoals X, Facebook en TikTok. Dat vindt een groot deel van het Europees Parlement. Wat de sociaaldemocraten, liberalen, de Groenen en de uiterst linkse fractie betreft, moet de Europese Commissie eerder boetes uitdelen aan platforms die zich niet houden aan de Europese digitale regels. De Europese wet daarvoor, de Digital Services Act (DSA), moet beter worden gehandhaafd, benadrukten Europarlementariërs dinsdag in een debat. Zij zeiden dat de Europese democratie in gevaar is.