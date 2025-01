Trump bevriest toelatingsprogramma voor vluchtelingen

In het decreet staat dat de VS onder de vorige president Joe Biden is overspoeld met recordaantallen migranten, onder meer via USRAP. Hervatting van het USRAP is volgens Trump pas mogelijk is als de toelating van vluchtelingen in lijn is met de belangen van de Verenigde Staten.

Door het besluit kunnen onder anderen ruim 1600 Afghaanse vluchtelingen het land niet meer in, zegt de Amerikaanse organisatie #AfghanEvac tegen persbureau Reuters. Een anonieme regeringsfunctionaris bevestigt dat. Daar zijn minderjarigen bij, evenals familieleden van Amerikaanse militairen en veteranen. Het besluit van Trump zou onder die groep tot paniek hebben geleid.

Trump meent dat de VS niet in staat zijn grote aantallen migranten, met name vluchtelingen, in de gemeenschappen op te nemen. De Amerikaanse bevolking zou worden getroffen, onder meer op het gebied van veiligheid. In het decreet staat dat het beleid is om alleen vluchtelingen toe te laten die „volledig en op passende wijze” kunnen integreren en ervoor te zorgen de VS belastinggeld gebruiken voor zijn burgers.

Volgens het decreet zijn de problemen groot in een aantal grote steden en staten, maar er worden ook drie kleinere plaatsen genoemd. Een daarvan is Springfield in Ohio. Dat is de stad waarover Trump ten onrechte beweerde dat Haïtiaanse vluchtelingen de huisdieren van de inwoners opeten.

De ministers van Nationale Veiligheid en Buitenlandse Zaken moeten elke negentig dagen een rapport maken en aan Trump leveren. In het decreet staat dat Trump op basis van die rapporten kan beoordelen of het vluchtelingenprogramma „in het belang van de Verenigde Staten zou zijn”.