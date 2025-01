Drenthe heeft als eerste weer ruimte op hoogspanningsnet

„In een groot deel van Drenthe kunnen we nu bedrijven die op een nieuwe of zwaardere aansluiting wachten in hun wens voorzien”, zegt Diederik Engelsman, directeur beheer en onderhoud bij TenneT voor de regio Noord. Alleen in het noordelijke deel van Drenthe, dat is aangesloten op het Groningse hoogspanningsnet, en een stukje in het zuiden (dat onder een met Overijssel gedeeld net valt) geldt nog een wachtlijst voor grootverbruikers.

TenneT gaat de komende jaren door met het ‘verzwaren’ van het net in Drenthe, ook om nieuwe initiatieven voor het terugleveren van opgewekte energie weer mogelijk te maken. Daar zou volgend jaar weer ruimte voor moeten komen. TenneT beheert in heel het land de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet, waarop de grootste verbruikers zijn aangesloten. „We verwachten dat de netuitbreidingen in alle provincies de komende tien jaar dusdanig zijn, dat overal weer voldoende capaciteit komt. Tot die tijd is het belangrijk dat we met z’n allen de schaars beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken”, aldus een woordvoerder van TenneT.

De regionale netbeheerders gaan over de onderliggende netten. Daar halen bijvoorbeeld kleinere bedrijven en woningen hun stroom vandaan. In Drenthe zitten diverse elektriciteitsstations van de regionale netbeheerder Enexis vol. Ook Enexis werkt aan uitbreiding van de capaciteit om deze problemen op te lossen.