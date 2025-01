Aspirant-bondskanselier: Duits defensiebudget kan nog niet omhoog

„We moeten ons de komende drie tot vier jaar concentreren op het halen van minstens 2 procent”, zei Merz op radiozender Deutschlandfunk. De leider van de centrumrechtse CDU verwees naar de afspraak dat NAVO-landen dat percentage van hun bruto binnenlands product (bbp) in defensie steken. „Daaraan moeten we echt hard werken”, maar zo’n doel is volgens Merz realistischer.

NAVO-topman Mark Rutte dringt al langer aan op een verhoging naar mogelijk 3 procent of meer. Die zou nodig zijn om Rusland in toom te houden. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump noemde zelfs 5 procent.

Maar meerdere NAVO-landen werpen tegen dat ze op wachtrijen bij wapenfabrikanten en een krappe arbeidsmarkt stuiten en meer geld niet uitgegeven krijgen. Nederland benadrukte aanvankelijk ook dat het meer geld maar moeilijk op een goede manier kan besteden, maar legt het accent de laatste tijd iets meer op de mogelijkheid van een verhoging.