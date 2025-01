Trump pauzeert buitenlandse ontwikkelingshulp van VS

„Alle hoofden van departementen en agentschappen die verantwoordelijk zijn voor Amerikaanse buitenlandse ontwikkelingshulpprogramma’s, moeten onmiddellijk stoppen met nieuwe verplichtingen en uitbetalingen van ontwikkelingshulpfondsen”, aldus het decreet.

Daarin staat ook dat „de buitenlandse ontwikkelingshulp en bureaucratie niet overeenkomen met Amerikaanse belangen en in veel gevallen in strijd zijn met Amerikaanse waarden”. Ze zouden bijdragen aan „het destabiliseren van de wereldvrede door in andere landen ideeën te promoten die regelrecht indruisen tegen harmonieuze en stabiele verhoudingen binnen en tussen landen”.

De programma’s kunnen na de beoordelingen worden hervat, aangepast of geschrapt. In het decreet staan geen details. Het is daardoor niet meteen duidelijk welke programma’s, landen of hulporganisaties geraakt worden door Trumps besluit.