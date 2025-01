Nieuwe zitting in zaak tegen zoon Ridouan Taghi

De naam van T. viel eerder deze maand veelvuldig tijdens de eerste zitting in de zaak van voormalig advocaat Inez Weski. Volgens justitie wisselden de twee ruim 8000 cryptoberichten. Hier zaten ook berichten bij die heimelijk tussen vader en zoon - via Weski - zijn gewisseld. Dat gebeurde in de periode tussen december 2019, nadat de in Dubai gearresteerde Taghi naar Nederland was overgebracht, en maart 2021. Nadat Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught was geplaatst, zou Weski een cryptotelefoon hebben gekregen vanuit zijn criminele organisatie.

Volgens het OM heeft T. de criminele activiteiten van zijn vader Ridouan overgenomen na diens arrestatie. Faissal werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Afgelopen zomer is hij door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. Sindsdien zit hij in de EBI in Vught. Zijn jongere broer Adil zit momenteel nog wel vast in Dubai, het is onduidelijk waar hij van verdacht wordt. Nederland heeft niet om zijn uitlevering gevraagd.

Ridouan Taghi is begin vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep.