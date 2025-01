Prinses Margriet heropent Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch

Bij de inval tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bijna 1400 patiënten, medewerkers en hun gezinnen afgevoerd naar Auschwitz. Er keerden geen patiënten terug en ook bijna al het personeel kwam om het leven.

Het museum dat sinds 2020 bestaat, groeide al „snel uit zijn jasje”, meldt de gemeente. De afgelopen maanden is het herinneringscentrum verbouwd en uitgebreid waardoor er nu ook ruimte is voor groepen, zoals schoolklassen.

Burgemeester Ton Heerts zette zich in voor de uitbreiding, omdat het verhaal van Apeldoornsche Bosch volgens hem „te lang” onverteld is gebleven. „Nu komt vol het licht te staan op deze gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Apeldoorn. Dat is wat we met duisternis moeten doen: vol het licht erop. Zodat we haar onder ogen kunnen zien. En ermee in het reine kunnen proberen te komen. Zeker in het jaar waarin we tachtig jaar vrijheid vieren”, aldus Heerts.