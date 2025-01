Trump wil meer grip op overheid en draait besluiten Biden terug

De president kondigde aan meer grip te willen krijgen op de overheid. Het invoeren van nieuwe regels wordt volgens Trump opgeschort zodat „bureaucraten van Biden” geen besluiten meer kunnen nemen. „De meeste van die bureaucraten worden ontslagen.”

Trump verklaarde verder dat werknemers van de federale overheid weer op kantoor moeten werken. Daarnaast komt er een tijdelijk inhuurverbod voor nieuw personeel. Hij wil garanderen dat alleen mensen die „trouw zijn aan het Amerikaanse volk” worden aangenomen.

De president sprak zijn aanhangers toe in een sportarena in Washington en kondigde tal van besluiten aan. Hij bevestigde ook dat hij zijn land gaat terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. „De VS gaan hun eigen industrie niet saboteren terwijl China ongehinderd aan het vervuilen is.”

Trump haalde ook uit naar de speciaal aanklager die was aangesteld om hem te vervolgen in meerdere strafzaken. Aanklager Jack Smith stopte die vervolging nadat Trump de verkiezingen had gewonnen. Het is beleid om geen presidenten te vervolgen.

„Hij is een gestoorde aanklager”, zei Trump tegen zijn publiek. „Hij heeft nu het punt bereikt dat hij op een vliegtuig moet stappen naar Den Haag, of waar hij ook vandaan komt”, aldus de president.

Trump vroeg zich vervolgens hardop af of Smith ook preventief gratie heeft gekregen van Biden. Die wilde zo voorkomen dat tegenstanders van Trump nog vervolgd kunnen worden, tot chagrijn van de nieuwe president.

„Wist je dat Biden zijn hele familie gratie gaf terwijl ik stond te speechen”, zei Trump. Daarop klonk luid boegeroep. „Kun je je dat voorstellen?”