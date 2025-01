Organisaties: vorig jaar minder uitzettingen naar Marokko

Volgens Revijara Oosterhuis, coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie van de Stichting LOS, werden in 2023 juist meer vreemdelingen uitgezet, na een periode waarin er amper uitzettingen naar Marokko waren. Ook INLIA schreef dat het „relatief hoge aantal Marokkanen” dat in 2023 werd uitgezet opvalt. „In eerdere jaren betrof dit slechts enkele Marokkanen per jaar”, meldde de stichting eerder. De Telegraaf schreef begin vorig jaar dat het in de eerste elf maanden van 2023 om 250 uitzettingen naar Marokko ging. De afgelopen jaren werden de onderlinge betrekkingen en daarmee de samenwerking verbeterd.

Waarom er in de tweede helft van vorig jaar minder Marokkanen zijn uitgezet is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is volgens Oosterhuis dat Marokko „niet blij” is met de verkiezingsuitslag van november 2023, waarbij de PVV de winst binnenhaalde. Uiteindelijk trad in juli 2024 het kabinet van PVV, VVD, BBB en NSC aan. „Uitzettingen zijn complexer dan roepen dat iedereen het land uit moet. Nederland heeft te maken met een diplomatieke relatie met Marokko. Het komt niet van een kant, iemand moet ook door Marokko worden geaccepteerd.”

Het ministerie van Asiel en Migratie beraadt zich nog op een reactie, laat een woordvoerder van asielminister Marjolein Faber weten. Overigens vertrokken vorig jaar in totaal 430 Marokkanen uit Nederland, blijkt uit cijfers van DTenV. Maar de dienst telt hierbij mensen die zelfstandig vertrokken en mensen die zijn uitgezet bij elkaar op.

Naast de gestokte uitzettingen naar Marokko ziet het Meldpunt Vreemdelingendetentie de klachten over detentieomstandigheden flink toenemen. „We krijgen veel meer telefoontjes dan voorgaande jaren, extreem veel meer”, aldus Oosterhuis. Volgens haar zijn de omstandigheden in het detentiecentrum „extreem sober”, zo zijn er „zo goed als geen activiteiten en in de avond blijven de celdeuren dicht”.

Ook het ANP vroeg afgelopen oktober informatie op over uitzetcijfers naar Marokko via een beroep op de Wet open overheid. Maar deze informatie laat nog op zich wachten.