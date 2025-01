Timmermans: Trump is een dealmaker, zowel een kans als een risico

Timmermans ziet in Trumps opstelling zowel een kans als een risico: in het beste geval worden afspraken gemaakt die goed zijn voor zowel Europa als de Verenigde Staten. Maar voor bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne kan het een groot risico betekenen, bijvoorbeeld als Trump steun terugtrekt omdat hij op een ander vlak geen deal kan sluiten.

Het is volgens Timmermans de vraag hoe Europa zaken kan doen met Trump, en tegelijkertijd de onderlinge eenheid kan bewaren. Verder wil hij niet te veel commentaar geven op de Amerikaanse machtswissel: „de Amerikanen hebben hier voor gekozen en zij moeten zelf de consequenties ondergaan”. Wel constateert Timmermans dat Trumps regering „van miljonairs en voor miljonairs” is.