NOS nog in overleg over gebruik X, NPO geregeld in gesprek

„Ook wij zien de ontwikkelingen op X en zijn geregeld met elkaar in gesprek of we daar als publieke omroep aanwezig moeten zijn”, laat een woordvoerder van de NPO weten. „Op dit moment bereikt het platform nog steeds een groot aantal gebruikers waarmee we een breed publiek bereiken en informeren.” De woordvoerder zegt ook dat de aanwezigheid op diverse socialemediaplatformen belangrijk is om de „diversiteit in onze communicatiekanalen te waarborgen”.

De VPRO noemde de regering van de Amerikaanse president Donald Trump als reden om te stoppen met het gebruik van het platform. „De installatie van de regering Trump met daarin een plek voor de eigenaar van X maakt dat het platform een direct politiek instrument is geworden. We kunnen dat niet rijmen met onze journalistieke en onafhankelijke positie”, stelde de omroep.

KRO-NCRV verliet X vorig jaar al. De omroep noemde destijds als reden „de aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen die op X worden gedaan.”

Zondag maakten zeventien organisaties en zo’n 4000 particulieren al bekend om maandag te vertrekken van X. Zij sloten zich daarmee aan bij #DetoX, een initiatief van DeGoedeZaak en Stem op een Vrouw. Met de actie willen de maatschappelijke organisaties een statement maken „tegen online haat, desinformatie en politieke inmenging”.