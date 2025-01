Natuurbeheerders schikken voor 80 miljoen euro met grondeigenaren

Deze grondbezitters werken samen in de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG). Die vereniging zal het fonds oprichten. „Met de middelen in het fonds zal het particuliere natuurbeheer in Nederland een extra impuls krijgen”, stellen beide partijen.

De kwestie speelt al jaren. In 2008 dienden de critici al een klacht bij de Europese Commissie in over de rechtmatigheid van de subsidieregeling. Die werd in 2011 beëindigd, maar de juridische strijd hield aan. Daar komt nu dus een einde aan.

Over de manier waarop grond wordt aangekocht om natuurgebieden te vergroten, maakten de overheid en de betrokken organisaties onlangs ook al afspraken.

„We zijn blij dat we hebben kunnen schikken”, zegt een woordvoerster van Natuurmonumenten. „Het gaat om veel geld en als de zaak was doorgelopen, hadden we mogelijk nog meer geld moeten betalen.” Daarnaast was het geld dan naar de Staat teruggegaan en nu wordt het gestort in een speciaal fonds voor de terreineigenaren die het alleen kunnen gebruiken voor natuurbeheer.