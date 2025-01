Wolf die uren in Gelderse woonwijk lag is verdoofd afgevoerd

De politie heeft de wijk weer vrijgegeven. De tuin van het hoekhuis waar de wolf zich in de schuur had verschanst, was urenlang met linten afgezet. Agenten hielden omstanders op afstand.

De politie kreeg maandagochtend een melding dat er een wolf in een schuurtje zou liggen. De provincie Gelderland werd ingeschakeld om onderzoek te doen. „Wolven zijn van nature schuwe dieren, we maken dit soort situaties dus niet vaak mee”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Wolvenexpert Glenn Lelieveld wist het na het zien van de beelden zeker: „dit is een wolf”. Bijna twee jaar geleden werd al eens een slapende wolf aangetroffen in een achtertuin in Doetinchem. Ook dat beest werd ter plekke verdoofd en daarna afgevoerd voor onderzoek. „Het komt niet vaak voor dat een wolf in een woonwijk wordt gezien”, aldus een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die wolvenzaken regelt namens provincies en ook de meldingen bij het Wolvenmeldpunt behandelt.