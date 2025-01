Vijftien aanhoudingen voor aanslagen met explosieven

De actie van meerdere eenheden was om „een duidelijk signaal” af te geven „aan daders van aanslagen: je komt er niet mee weg”, aldus Wim Hoek, portefeuillehouder Excessief Geweld bij de Rotterdamse politie, in een politiebericht.

De politie-eenheden van Rotterdam, Zeeland-West-Brabant, Limburg, Oost-Nederland, Amsterdam en Den Haag deden de aanhoudingen. De verdachten zijn tussen de 14 en 25 jaar oud en komen uit Rotterdam, Delft, Spijkenisse, Capelle aan den IJssel, Hoogvliet, Schiedam, Den Haag en Amsterdam. Na de aanhoudingen zijn onder meer twee vuurwapens, een groot geldbedrag, dure merkkleding en -schoenen en twee auto’s in beslag genomen, aldus de politie. Die sluit meer aanhoudingen de komende dagen niet uit.

Meerdere verdachten zouden „door het arrestatieteam van hun bed gelicht” zijn. Dat is volgens de politie „geen pretje”, maar gerechtvaardigd „als een aanhouding risicovol is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van explosieven of vuurwapens”. Bovendien is volgens Hoek het plaatsen van een explosief „geen licht vergrijp” en een „gevaarlijk en impactvol delict”.

De politie wijst op een recordaantal van 1244 aanslagen of pogingen daartoe in 2024. De explosieven werden geplaatst bij woningen, bedrijven en voertuigen en rond criminele en andere conflicten. „Van burenruzies tot conflicten tussen ex-geliefden”, haalt de politie eerder onderzoek aan. Hoek ziet „een grote bereidheid onder jongeren om dit delict te plegen: voor iedere aanslagpleger die we aanhouden, staan nieuwe klaar”. Een „frustrerend” gegeven, aldus de Rotterdamse portefeuillehouder.

Hoek wijst ook op de gevaren voor zowel dader als slachtoffer. Zo overleed een 23-jarige man toen hij in Den Haag een explosief bij een woning plaatste, en in Purmerend en Nieuwkuijk raakten mensen ernstig gewond bij aanslagen. „Als je al die risico’s afzet tegen de beloning, die vaak maar een paar honderd euro bedraagt, áls het al wordt uitbetaald, dan kun je maar tot één conclusie komen: het is het niet waard.”