Minister Heinen hamert in Brussel op privacy rond digitale euro

Daarnaast hecht de VVD-minister aan non-programmeerbaarheid. Dat wil zeggen dat de Europese Centrale Bank (ECB) bijvoorbeeld niet zelf zou kunnen beslissen dat de digitale euro niet aan alcohol of sigaretten kan worden besteed.

In Den Haag is de coalitie verdeeld. Zo ziet de PVV de komst van een digitale euro niet zitten. Heinen ziet daarentegen wel potentie in de munt, die als aanvulling op cash geld moet dienen. „Europa is nu heel afhankelijk van buitenlandse partijen”, legde hij uit. Heinen vindt het daarom „belangrijk dat er een alternatief is”. Met de digitale euro zou deze afhankelijkheid verminderd kunnen worden.