Beveiligingsbedrijven zien nog geen extra drukte rond NAVO-top

Volgens VEB-voorzitter Fred Teeven zijn er al wel wat aanvragen gedaan, maar loopt het niet storm. „Dat is eigenlijk best raar, want door de politie is wel aangegeven dat ze op de wat grotere schaal de private sector inzetten.” Hij vermoedt dat burgemeesters mogelijk geen vergunningen afgeven voor evenementen in hun gemeente. Korpschef Janny Knol heeft burgemeesters gevraagd terughoudend te zijn met vergunningverlening voor evenementen in de periode rond en tijdens de top. Teeven verwacht de komende maanden wel meer aanvragen.