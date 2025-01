Anouar T.: liquidatiedreiging op mij vanuit de media

Volgens T. zit hij in een zwaar detentieregime door de dreiging op zijn leven, die dus vanuit de media zou komen, of „vanuit het vonnis van de rechtbank”. Hij zegt geen nadere onderbouwing van deze dreiging te hebben ontvangen, behalve dat er gevaar is „zolang media een rol hebben in deze zaak”.

T., familie van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn leidende rol bij de moord op Wiersum. Het hoger beroep van deze zaak is momenteel bezig. T. deelde de informatie die hij kreeg over de mogelijke liquidatiedreiging maandag met het gerechtshof Amsterdam. Het OM zei niet te weten waar deze informatie vandaan komt. Wel zou er eerder een dreiging zijn geweest vanuit de criminele organisatie waar T. deel van uit zou maken.

De 31-jarige T. zit zonder advocaat en wil zijn eigen verdediging voeren, maar loopt naar eigen zeggen tegen veel beperkingen aan in de gevangenis. Hij zegt bijvoorbeeld geen stukken te ontvangen omdat zijn post (deels) wordt tegengehouden en ook geen beschikking te hebben over een wetboek. Via de Raad voor Rechtsbijstand zijn twee advocaten benaderd met de vraag of zij T. willen bijstaan. Maandag waren zij aanwezig bij de zitting, maar niet als T.’s raadsmannen. Het hof beraadt zich nog hoe hiermee om te gaan.

Advocaat Wiersum werd op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Aangenomen wordt dat de moord niet los kan worden gezien van zijn rol als advocaat van de kroongetuige in het omvangrijke proces Marengo rond Ridouan Taghi. Hij is geen verdachte in deze zaak, in Marengo is hij door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Die zaak loopt momenteel ook in hoger beroep. De twee schutters van de moord op advocaat Wiersum zijn in hoger beroep al veroordeeld tot dertig jaar cel. De zaak waarin T. verdachte is, gaat over het faciliteren van de moord.