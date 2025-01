Noord-Holland breidt opties voor nieuwe datacenters uit

De ruimte in de drie genoemde gemeenten voor deze „essentiële schakel in de digitale economie” raakt op. „Het ruimtegebrek is heel dringend en de ontwikkelingen gaan razendsnel”, zei gedeputeerde Esther Rommel (ruimte, VVD). Zij wees op het toenemend belang van kunstmatige intelligentie (AI) in bijvoorbeeld de zorg.

Bij een nieuwe vestigingsplek voor een losstaand datacenter buiten de drie ‘clusters’ moet er wel lokaal draagvlak zijn, naast een positieve bijdrage aan energiesystemen. Dat zou volgens Rommel bijvoorbeeld De Kwakel in de gemeente Uithoorn kunnen zijn. „De kassen in het achterland kunnen dan van warmte worden voorzien, een win-win.”

De datacentersector zoekt intensief naar uitbreidingslocaties door de groei in datagebruik en de opkomst van AI, aldus de provincie. Die wil dit onder strikte voorwaarden mogelijk maken, staat in de datacenterstrategie 2025-2027. De vestigingseisen moeten wel heel streng worden toegepast, zeiden Statenleden van onder meer PvdA en GroenLinks.

Net als in de vorige strategie blijft het doel de impact op omgeving, watersysteem en energievoorziening te beperken en restwarmte optimaal te benutten. De provincie verwacht dat de scherpe voorwaarden ongebreidelde groei buiten de clusters voorkomen. Datacenters gebruiken volgens Rommel inderdaad veel energie, maar ze zijn „heel erg bezig met verduurzaming. En drinkwater wordt bijna niet gebruikt.”

In Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon lopen nog vergunningaanvragen voor ongeveer twintig nieuwe datacenters. Begin vorig jaar stonden er 88 datacenters in Noord-Holland. Volgens de provincie waren het er begin 2024 in heel Nederland 187. Datacenters bieden weliswaar weinig werkgelegenheid, maar wel veel economische meerwaarde, aldus de gedeputeerde. Zij verwees naar een rapport dat spreekt van jaarlijks 2,5 miljard euro.

Sowieso blijft Noord-Holland heel grote nieuwe datacenters (hyperscales) de komende jaren weren. Twee hyperscale-initiatieven van Microsoft en Google in Hollands Kroon zijn langer geleden ingediend.