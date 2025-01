OM eist negen jaar cel tegen verdachte in zedenzaak Boekel

De politie pakte K. in mei 2023 op, nadat zijn dochter aangifte van seksueel misbruik had gedaan. Daaraan voorafgaand had de betrokken nicht contact gehad met de politie. Zij werd naar eigen zeggen in 2014 en 2015 twee keer door K. verkracht. In 2014 moest zij als gevolg daarvan een abortus ondergaan.

Toen K. werd gearresteerd, nam de politie diverse gegevensdragers in beslag. Daarop werden naast gedownloade kinderpornografie 43 door K. aangemaakte mapjes gevonden met meisjesnamen en bijbehorende leeftijden. In die mapjes zaten pornografische beelden, opgenomen door K. tijdens chatten en videobellen. De politie heeft een aantal van de meisjes kunnen identificeren. Sommigen kwamen uit België.

K. benaderde de meisjes via Snapchat, waarbij hij zich voordeed als tiener. Hij zette hen aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera. Hij zou een aantal meisjes hebben gedreigd langs te komen en - bijvoorbeeld - hun ouders iets aan te doen.

K. heeft het seksueel misbruik van zijn dochter en nichtje ontkend. Over het online misbruik heeft hij een bekentenis afgelegd. In de rechtszaal weigerde hij maandag vragen te beantwoorden.