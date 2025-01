Recordaantal stamceldonaties in 2024

„Daarmee zet de stijging die tien jaar geleden werd ingezet nog steeds door”, laat Matchis weten. De vraag is echter wel hoelang nog: de groei van het aantal mensen dat bereid is om te doneren, gaat niet meer zo snel en de komende jaren voorziet de stichting veel uitschrijvingen door vergrijzing. Het bestuur van de stichting is bezorgd en stelt „fors in te zetten” op groei en verjonging van het donorbestand.

Stamceltransplantatie wordt bij voorkeur gedaan met cellen van een jonge donor, als het kan onder de 35 jaar. Dan is de overlevingskans het grootst. De maximumleeftijd voor potentiële donoren is vastgesteld op 55 jaar.

Voor mensen met leukemie geldt stamceltransplantatie als laatste redmiddel. De kans dat binnen de familie iemand geschikte cellen aanmaakt, is ongeveer 30 procent. Voor de overige patiënten bestaat een wereldwijde databank van stamceldonoren. Als die een match oplevert, wordt de donor opgeroepen om via het bloed of het ruggenmerg stamcellen te laten afnemen. In het Nederlandse bestand staan 420.000 mensen die zich daar ooit voor hebben aangemeld.