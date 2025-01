Wees eerlijk: ook uw kind komt porno tegen

Volgens Amerikaans onderzoek neemt de pornoconsumptie toe, ook onder christenen (RD 2-10). Bovendien wordt dit gedrag steeds vaker als normaal beschouwd. Maar dat is het niet. Porno maakt meer kapot dan je lief is.

Ds. H. Ottema, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Achterberg, preekte laatst over het zevende gebod, toegespitst op pornografie. Hij noemde het „de olifant in de kerk”. Als we de resultaten van het Amerikaanse onderzoek doorvertalen naar ons land, is het waarschijnlijk dat ook in onze kerken meer dan de helft van de mensen weleens porno kijkt.

Pornografie is een onderwerp dat niet dagelijks besproken wordt aan de keukentafel of in het catecheselokaal. Tegelijkertijd is het voor bijna iedereen elke minuut van de dag beschikbaar. Wie een telefoon met internettoegang heeft, is slechts enkele stappen verwijderd van miljoenen erotische beelden. Dit is misschien wel de grootste verleiding sinds de zondeval, ook voor christenen.

Reformatorische scholen en kerken worstelen ermee hoe ze dit onderwerp bespreekbaar moeten maken. In WhatsAppgroepen wordt pornografisch materiaal gedeeld; soms delen jongeren seksueel expliciete foto’s of video’s van zichzelf met elkaar, met alle gevaren van dien. Maar net zo vaak trekt een jongere zich terug op de slaapkamer om zich even te ‘verliezen’ in die miljoenen erotische beelden.

Dopamineshot

Veel jongeren (én volwassenen) worstelen hiermee. In de puberteit krijgen jongeren te maken met seksuele verlangens, gaan ze zichzelf ontdekken en komen ze in aanraking met porno en zelfbevrediging. Porno geeft een kick, een dopamineshot. Even ontsnappen aan de werkelijkheid; het brengt je in extase. Zorgen, verdriet en eenzaamheid lijken even ver weg, wat extra verleidelijk is in de stormachtige fase van de puberteit. Maar porno werkt ook enorm verslavend. Een plaatje van vandaag blijft in je hoofd hangen en zorgt ervoor dat je morgen opnieuw je telefoon pakt voor dat fijne gevoel.

Wees als volwassene eerlijk en kwetsbaar over porno

Uit steeds meer literatuur blijken de schadelijke gevolgen van porno. Vooral vanuit Amerika komen onderzoeken naar buiten die duidelijk maken dat porno een vergelijkbare impact heeft op ons brein als het gebruik van drugs. Ons brein vraagt steeds meer en heftiger materiaal, waardoor uiteindelijk echt lichamelijk contact met een partner geen opwinding meer oplevert. Neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat het ook schadelijk is voor ons brein. Relatieproblemen, sociaal isolement, schuldgevoelens, schaamte, depressie, erectieproblemen en psychische klachten kunnen het gevolg zijn van pornografie.

Olifant

Wat hebben onze jongeren nodig? Dat we eerlijk worden over dit onderwerp. Als we ons realiseren hoe groot dit probleem is en welke impact het heeft, kunnen we niet blijven zwijgen. Ja, het is moeilijk. Gesprekken over seksualiteit raken ook onszelf als opvoeders, maar jongeren verlangen naar openheid, zonder oordeel of het wijzende vingertje. Vertel wat er allemaal op internet te vinden is, waarom porno niet past bij Gods bedoeling met seksualiteit, dat het overspel is en niets met echte liefde te maken heeft. Wees als volwassenen ook eerlijk en kwetsbaar. Dit probleem speelt niet alleen bij jongeren. Ook als je dertig, vijftig of zeventig bent, weet de duivel je te pakken op je zwakke plek. Laat dat zien aan jongeren. Dan sta je niet tegenover hen, maar naast hen. Dat is wat ze nodig hebben.

Zorg daarnaast voor een veilige en warme thuisbasis. Jongeren die zich thuis gezien en gewaardeerd voelen hebben minder behoefte aan porno dan jongeren die zich eenzaam voelen. Kijk naar koning David: hij verveelde zich, slenterde over zijn dakterras en zag toen Bathseba. Verveling, eenzaamheid en minderwaardigheidsgevoelens zijn vaak de oorzaak van het kijken naar pornografie en zeker van verslaving.

Bespreek concreet seksuele verlangens, zelfbevrediging, grenzen in verkeringstijd en seks voor het huwelijk

Pornoverslaving is vaak een patroon: mensen die verslaafd zijn kijken altijd op hetzelfde moment en op dezelfde plek. Psycho-educatie –uitleg over hoe ons brein werkt– kan helpen om dit patroon te doorbreken. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die jarenlang dagelijks meerdere keren porno keken en daar nu helemaal vrij van zijn.

Sporten kan ook helpen. Jongeren die regelmatig sporten hebben minder vaak mentale problemen. Beweging heeft niet alleen een positief effect op de fysieke gezondheid, maar ook op sociaal-emotionele, cognitieve en mentale vlakken. Sporten helpt om verveling, somberheid en eenzaamheid tegen te gaan, wat de behoefte aan porno en zelfbevrediging vermindert.

Cadeau

De schadelijke gevolgen van porno zijn groot. Fysiek, mentaal en geestelijk. Laten we daarom niet wegkijken. Onze kinderen dragen deze ‘drug’ in hun broekzak. Vertel ze over de gevaren, waarschuw hen, bescherm hen en wijs op echte liefde, zoals God die bedoeld heeft. Bespreek seksuele verlangens, zelfbevrediging, grenzen in verkeringstijd en seks voor het huwelijk. Neem verantwoordelijkheid, als ouders, scholen en kerken. Maak jongeren weerbaar, zodat ze leren genieten van dat mooie cadeau van God: seksualiteit.

De auteur is jongerenwerker bij BasiC, onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum, en geeft veel gastlessen over seksualiteit en pornografie op scholen en bij kerken.