Nederlandse wandelaar op Duitse snelweg aangereden

De Nederlander zat samen met een 32-jarige man uit Spanje in een auto, aldus de woordvoerster. Ze waren op weg naar Nederland vanaf een nachtclub in Schüttorf. De bestuurder heeft verklaard dat de twee ruzie kregen, waarna de bestuurder de auto stilzette op de vluchtstrook. De 19-jarige is uitgestapt. Daarop kwam hij in botsing met een auto. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

In de auto die hem aanreed, zaten vier mensen, die volgens de Duitse politie lichtgewond raakten. De snelweg was een aantal uren afgesloten.