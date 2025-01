Levenslange celstraf opgelegd in Indiase verkrachtingszaak

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een klaslokaal in het ziekenhuis. Haar collega’s legden wekenlang het werk neer om gerechtigheid voor haar te eisen en betere beveiliging in openbare ziekenhuizen. Ook elders in India en in het buitenland vonden demonstraties plaats.

Een 33-jarige vrijwilliger van de politie werd vorige week schuldig bevonden aan moord en verkrachting. Hij zei tijdens het proces dat hij onschuldig was en erin was geluisd, maar volgens de rechter was er genoeg bewijs tegen hem.

De federale politie verklaarde na onderzoek dat de misdaad zeer zeldzaam was en dat de man daarom de doodstraf verdiende. De rechter was het daar niet mee eens en zei dat de man in beroep kan gaan. De nabestaanden van het slachtoffer pleitten eveneens voor de doodstraf. Haar vader zei dat de familie „geschokt” is door de strafmaat.

In India wordt de doodstraf wel opgelegd, maar vinden executies zelden plaats. De laatste executies waren in maart 2020. Toen werden vier mannen ter dood gebracht voor een groepsverkrachting in een rijdende bus in New Delhi. Het 23-jarige slachtoffer overleed door het geweld dat ze had ondergaan. Ook toen werd in India verontwaardigd gereageerd en vonden wekenlange demonstraties plaats. Deze zaak werd gezien als een keerpunt in de houding tegenover de veiligheid van Indiase vrouwen.

Na die groepsverkrachting zijn in India strengere maatregelen tegen seksuele misdrijven ingevoerd. Vrouwenrechtenactivisten zeggen dat de zaak in Calcutta aantoont dat vrouwen in India nog steeds met seksueel geweld te maken hebben en dat er onvoldoende wordt gedaan om vrouwen te beschermen. Tussen 2018 en 2022 leidde ruim een kwart van de verkrachtingszaken tot een veroordeling.