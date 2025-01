Witte Huis krijgt binnen zes uur nieuw behang, en nog veel meer

Binnen zes uur moet de presidentiële ambtswoning zijn ingericht naar de wensen van Donald en Melania Trump. Zelfs tandenborstel en de haarkam moeten op de goede plaats liggen.

Een professioneel verhuisbedrijf voor één dag inhuren is geen optie. Alleen al de screening van al die verhuizers in ondoenlijk. Daarom wordt de verhuizing altijd gedaan door de vaste medewerkers van het Witte Huis. Direct na het afscheid van de vertrekkende president –vaak een emotioneel gebeuren– verwisselen ze hun nette pak voor een overall. Van de officiële ceremonie maken ze niets mee.

Meestal is de verhuizing goed voorbereid. Vooraf maken medewerkers van de nieuwe president met hulp van de huishoudelijke dienst een precieze plattegrond waar alle spullen een plaats moeten krijgen. Enige uitzondering was vier jaar geleden. Trump wilde toen niet dat er al voorbereidingen voor de intrek van Biden werden getroffen.

Muren moeten soms opnieuw behangen of gesaust worden. Vaak komt er nieuwe vloerbedekking. Lampen en meubels worden verplaatst of vervangen. De verhuisdozen moeten worden uitgepakt, de kleding netjes opgevouwen in de kasten gelegd en ook de badkamers ingericht naar de wensen van de nieuwe bewoners. Geen detail ontsnapt aan de aandacht. Als de president en de first lady om vijf uur terugkomen moet het Witte Huis hun thuis zijn.

Helden

De omvang van de verhuisoperatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid spullen die de nieuwe president meebrengt. Bij George W. Bush viel dat mee. Hij had slechts wat kleding en enkele familiefoto’s bij zich. De Clintons daarentegen kwamen met drie verhuiswagens. Desondanks moest dat allemaal in slechts zes uur worden verwerkt.

De aankomend president en zijn echtgenote kunnen voor de inrichting kiezen uit de historische voorraad meubels die in een speciaal ingericht pakhuis zijn opgeslagen. Aparte aandacht is er voor de schilderijen. In het Witte Huis hangen de officiële portretten van voorgaande presidenten en first lady’s. De president mag zelf bepalen waar een portret hangt. Dit geeft een aardig inzicht in hoe een president zijn voorgangers beoordeelt. Zijn helden krijgen een prominente plaats, en minder inspirerende voorgangers worden naar uithoeken verplaatst. Zo hangt Trump het portret van zijn verre voorganger Andrew Jackson op een opvallende plek in het Oval Office omdat hij –net als Trump– tegen de zin van het politieke establishment werd gekozen.