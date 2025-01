Staatscommissie wil meer actie tegen discriminatie bij overheid

Politici spelen volgens de commissie een „sleutelrol” bij het voorkomen van discriminatie bij de overheid. „Wanneer politici en bewindspersonen impliciet of expliciet discriminatoire uitspraken doen over groepen in de Nederlandse samenleving, draagt dit bij aan het beeld dat het gerechtvaardigd is om mensen ongelijk te behandelen.”

De commissie vindt dat de overheid veel actiever moet zijn om discriminatie binnen de eigen dienstverlening te bestrijden. Het kabinet moet komen met een „overkoepelend plan” om discriminatie door overheidsorganisaties structureel aan te pakken. En als laatste aanbeveling stelt de commissie dat Kamer en kabinet veel serieuzer moeten kijken naar mogelijke discriminatie als gevolg van beleid en wetgeving.

De Staatscommissie werd in 2022 opgericht op verzoek van de Tweede Kamer. Dat gebeurde na demonstraties in de nasleep van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en het toeslagenschandaal.