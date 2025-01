Aanhangers president Yoon bestormen  rechtbank Zuid-Korea

Tientallen aanhangers van Yoon pikten het besluit van de rechtbank niet en bestormden kort na de bekendmaking van het voorarrest het gebouw. Daarbij sneuvelden ruiten. Vervolgens drongen aanhangers van de president de rechtbank binnen. Zij hielden met brandblussers politieagenten op afstand en vernielden binnen meubilair en apparatuur.

Buiten de rechtbank hadden zich tienduizenden demonstranten verzameld om hun steun te betuigen aan de in ongenade gevallen president. Zij riepen op Yoon vrij te laten. Het kwam tot schermutselingen met veiligheidstroepen. De politie arresteerde ruim veertig betogers.

De demonstranten vormden een gevaar voor de rechtsstaat. Dat verklaarde waarnemend politiechef Lee Ho-young. Lee meldde ook dat de politie een onderzoek instelt naar bedreigingen aan het adres van de rechter die de hechtenis van Yoon had verlengd.

Monddood

De Zuid-Koreaanse rechtbank in Seoul heeft de hechtenis van de geschorste president verlengd uit „bezorgdheid” dat hij bewijs zou kunnen vernietigen. Yoon is de eerste Zuid-Koreaanse president die werd gearresteerd, nadat hij begin december de staat van beleg had uitgeroepen. De ongekende maatregel werd opgevat als poging de oppositie monddood te maken.

Yoon kan nog maximaal twintig dagen worden vastgehouden. Hij werd woensdag opgepakt en zit vast in de hoofdstad Seoul. Hij verscheen voor de rechters die zich over zijn hechtenis bogen. Eerder weigerde hij elke ondervraging. Yoon verscheen zondag evenwel niet voor het agentschap voor corruptiebestrijding (CIO) voor ondervraging.