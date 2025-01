Ds. L. Hoftijzer neemt beroep aan naar hervormd Sprang

Sinds januari 2019 is ds. Hoftijzer predikant van de hervormde gemeente te Rijswijk (NB).



Eerder diende hij in 2014 de hervormde gemeente te Rijnsburg. In 2017 werd deze gemeente gefuseerd tot protestantse gemeente Rijnsburg.

De hervormde gemeente te Sprang was vanwege het vertrek van ds. E. van Wijk, in maart 2023, vacant.