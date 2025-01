Vooralsnog geen nieuwe cyberaanval op netwerk hoger onderwijs

SURF is het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo’s, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. Het systeem werd vorige week meerdere keren getroffen door ddos-aanvallen. Daarbij wordt het netwerk doelbewust bestookt met verkeer, vaak via gekaapte apparaten. Het systeem bezwijkt dan onder de druk en wordt onbereikbaar. Het gevolg daarvan was dat studenten, docenten en onderzoekers moeilijk verbinding konden maken met programma’s.

De ddos-aanvallen op SURF lijken los te staan van een poging in te breken in de computersystemen van de TU Eindhoven (TU/e). De hackers werden ruim een week geleden op heterdaad betrapt, waarna de universiteit haar netwerk uit voorzorg uit de lucht haalde. De TU/e hervat maandag de colleges.