Hele dag geen treinen meer tussen Utrecht en Driebergen-Zeist

Volgens spoorbeheerder ProRail is de schade aanzienlijk en is veel herstelwerk aan het spoor nodig. Vooral de schade aan de bovenleiding is groot, meldt een woordvoerder. Ook de trein is beschadigd.

In de trein die van Utrecht naar Arnhem reed zaten volgens ProRail zeven passagiers, eerder werd nog gemeld dat het er zo’n 25 waren.

Volgens de politie was de kraan, een graafmachine, stilgevallen. De aanhangwagen van het voertuig bleef op het spoor staan en werd door de intercity geramd op de spoorwegovergang aan de Stationsweg. De machinist van de trein raakte volgens NS „heel licht gewond” en had geen medische hulp nodig. Hij was volgens zijn werkgever wel geschrokken.

Er waren volgens ProRail geen werkzaamheden aan het spoor in de buurt.

De aanrijding leidt er ook toe dat op de trajecten Schiphol-Utrecht, Schiphol-Leiden en Leiden-Den Haag minder intercity’s rijden. Het gaat om treinen die normaal gesproken ook over het traject tussen Driebergen en Utrecht rijden.