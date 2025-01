China executeert man die op menigte inreed en 35 mensen doodde

De 62-jarige Fan Weiqiu reed op 11 november met een SUV in op groepen mensen bij een sportcomplex. Er kwamen 35 mensen om en 43 mensen raakten gewond. Het was de dodelijkste aanval in China sinds 2014.

Fan werd direct aangehouden. Volgens staatspersbureau Xinhua was hij kwaad over de manier waarop zijn scheiding was afgehandeld en heeft hij bekend dat hij opzettelijk op de menigte inreed.

Volgens Amnesty International is China het land dat de meeste doodstraffen uitvoert ter wereld. Beijing maakt geen officiële aantallen bekend, maar de mensenrechtenorganisatie denkt dat het om „mogelijk duizenden” per jaar gaat.