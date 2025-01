KB nationale bibliotheek verhuist collectie naar Delft

Binnenland

De KB nationale bibliotheek verhuist haar hele collectie publicaties, ruim 121 kilometer in totaal, van Den Haag naar Delft. In de Harnaschpolder komt een hypermodern magazijn, waar een robotinstallatie veel van het werk gaat doen. De KB houdt de huidige locatie bij het Centraal Station van Den Haag aan als publieksruimte, maar ook dat gebouw wordt vernieuwd. Er blijven studiezalen, waar boeken, tijdschriften en andere documenten op afspraak kunnen worden bekeken. In Delft kan geen publiek terecht.