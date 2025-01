PostNL: 2024 ‘financieel teleurstellend jaar’ met lagere winst

Volgens een voorlopige update werd vorig jaar een winst voor aftrek van rente en belastingen behaald van 53 miljoen euro. Dat was 92 miljoen euro een jaar eerder. PostNL had in november nog een verwachting uitgesproken voor een resultaat in 2024 van circa 80 miljoen euro. De omzet bedroeg afgelopen jaar ruim 3,2 miljard euro.

„Deze financiële resultaten laten opnieuw zien dat het huidige bedrijfsmodel niet meer houdbaar is. De urgente noodzaak om de UPD-verplichting (Universele Postdienst) aan te passen, naast een financiële bijdrage van de overheid, is essentieel om een toekomstbestendig en financieel gezonde postvoorziening zeker te stellen”, zegt topvrouw Herna Verhagen in een toelichting op de voorlopige cijfers.

Verhagen treedt in april af bij PostNL en zal dan in de hoogste functie bij het bedrijf worden opgevolgd door financieel directeur Pim Berendsen.

PostNL komt op 24 februari met volledige resultaten over 2024 en het vierde kwartaal en ook met vooruitzichten voor dit jaar.