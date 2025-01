TikTok zegt dat het de service in de VS herstelt

Trump had eerder zondag gezegd dat hij de toegang tot de app in de VS zal herstellen zodra hij maandag weer aan de macht komt. Hij kondigde onder meer aan een bevel uit te vaardigen dat een wettelijk verbod op de app negentig dagen moet uitstellen. De wet was aangenomen omdat in de VS gevreesd wordt dat Chinese functionarissen de gegevens van Amerikanen misbruiken.

De verklaring van TikTok kwam nadat sommige Amerikaanse gebruikers zondag hadden gemeld dat ze weer toegang hadden tot de website van de Chinese service. Op dat moment was de veel meer gebruikte TikTok-app overigens nog niet beschikbaar.

„In overleg met onze serviceproviders is TikTok bezig met het herstellen van de service”, zei TikTok in de verklaring, waarin het Trump bedankte voor „het bieden van duidelijkheid en de verzekering aan onze serviceproviders dat ze geen boetes zullen krijgen voor het aanbieden van TikTok aan meer dan 170 miljoen Amerikanen”.