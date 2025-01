Dit jaar naar verwachting iets meer ooievaars geteld dan in 2024

„We zien elk jaar dat er dan uiteindelijk nog ruim vijftig stuks van de late melders binnenkomen, waarmee we dan wat hoger uitkomen dan vorig jaar, toen in totaal 953 ooievaars werden geteld”, aldus de zegsvrouw. „We zijn tevreden met het resultaat. We zien dat de populatie ooievaars elk jaar in Nederland een beetje toeneemt.” Er leven in Nederland volgens STORK nu naar schatting 1700 tot 1800 broedparen.

Er deden dit jaar ruim 650 mensen mee aan de telling, zo’n vijftig meer dan vorig jaar. STORK ziet dat er minder losse ooievaars worden gezien, vaker zitten de vogels geconcentreerd op bepaalde plekken. Vooral bedrijventerreinen en vestigingen van afvalverwerkers zijn populair bij grote groepen. „Veel waarnemingen zijn op die plekken gedaan. Bij kouder weer zien we steeds vaker dat de ooievaars op zoek gaan naar plekken waar ze makkelijker aan hun voedsel komen”, zegt de woordvoerder.

Een halve eeuw geleden telde Nederland nog slechts drie broedparen. Om het verdwijnen van de soort in Nederland te voorkomen startte Vogelbescherming Nederland in 1969 een project voor herintroductie van de ooievaar in Nederland. Het project had succes. Ongeveer de helft van de populatie blijft in de winter in Nederland, de andere helft trekt weg.