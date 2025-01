God regeert. De God van Israël. De God Die met hoogheid is bekleed, zeggen de Statenvertalers. Andere vertalers zeggen dat hier gelezen moet worden dat God gekleed gaat in hoogheid en macht. Of dat Zijn kleding hoogheid en majesteit is.

De bedoeling van de dichter is duidelijk: de regering die God voert, is er een van majesteit, hoogheid en kracht. Bij God geen willekeur en onzekerheid. Het loopt Hem niet uit de hand.