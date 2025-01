Waarom doet Von der Leyen zo geheimzinnig over ziekenhuisopname? 

Zoals de afgelopen weken. Al dagen werkt Von der Leyen vanuit huis. Vrijdag zal ze voor het eerst weer in het openbaar optreden op een top van haar christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) in Berlijn.

Vorige week vrijdag bracht het Duitse persbureau DPA naar buiten dat Von der Leyen vanaf 2 januari een week lang in een ziekenhuis in Hannover wegens longontsteking werd behandeld. Ze lag niet op de intensive care en ook niet aan de beademing, maar toch. Media wisten van de longontsteking af. Maar dat ze ook moest worden opgenomen, daarover gaf de Commissie „geen update”, ook al vroegen journalisten er specifiek naar.

Dat er over de ziekenhuisopname zo geheimzinnig wordt gedaan, maakt in Brussel tongen los. Opnieuw geeft de Commissievoorzitter blijk van haar niet-transparante manier van communicatie.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Teresa Ribera zit woensdag, bij afwezigheid van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de eerste bijeenkomst van het college van Eurocommissarissen in Brussel voor. Op de vergadering gaat het –ironisch genoeg– over [een Europees actieplan voor de cyberbeveiliging van ziekenhuizen](https://bsky.app/profile/chiefspokesperson.ec.europa.eu/post/3lfpwavyghc2l). beeld EPA, Olivier Hoslet

Door de vorige EU-ombudsman Emily O’Reilly werd Von der Leyen tijdens haar eerste Commissievoorzitterschap (2019-2024) regelmatig op de vingers getikt wegens het creëren van een „ondoorzichtige cultuur” binnen de Commissie. Zo werd ze tijdens de pandemie door The New York Times aangeklaagd in het schandaal ”Pfizergate”. Von der Leyen weigerde toen sms’jes te onthullen die ze had gestuurd aan de baas van de Amerikaanse farmaceut Pfizer tijdens persoonlijke onderhandelingen over de inkoop van Covid-19-vaccins ter waarde van 35 miljard euro.

Von der Leyen deed niet alleen erg geheimzinnig over haar ziekenhuisopname, in de tussentijd weigerde ze ook de teugels uit handen te geven aan de nummer twee binnen de Europese Commissie, de Spaanse vicevoorzitter Teresa Ribera. De eerste bijeenkomst van het college van Eurocommissarissen van het nieuwe jaar –waarop het ironisch genoeg ging over de cyberveiligheid van ziekenhuizen– mocht Ribera woensdag weliswaar voorzitten, maar dat was symbolisch.

Dat de Europese Unie momenteel geen echte voorzitter heeft, is merkbaar. Er kwam geen officiële reactie uit Brussel toen aankomend Amerikaanse president Donald Trump het plan opperde om Groenland te annexeren. Ook werd een belangrijk Commissievoorstel om de haperende Europese economie te stimuleren, uitgesteld. Het is duidelijk. Zonder ”Queen Ursula” valt de Brusselse machtsmachine stil. Al gaf een woordvoerder wel aan dat bij arbeidsongeschiktheid van Von der Leyen Ribera in theorie het stokje zal overnemen.

Lastig is dat de Commissievoorzitter zelf niet transparant is over haar welbevinden. Op nieuwjaarsdag postte Von der Leyen op X: „Mijn team en ik staan klaar om onze mouwen op te stropen om te werken aan een sterker Europa, thuis en in het buitenland.” Achteraf gezien was ze op dat moment zo ziek dat ze een dag later in het ziekenhuis werd opgenomen.

