Veel gewonden bij ongeluk met stoeltjeslift in Spaanse Pyreneeën

Buitenland

Bij een ongeluk met een stoeltjeslift in een skigebied in de Spaanse Pyreneeën zijn volgens de plaatselijke autoriteiten ruim dertig mensen gewond geraakt, onder wie negen ernstig. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Er zou iets misgegaan zijn met een pijler die de kabels en stoeltjes droeg en die het mogelijk heeft begeven. Andere media spreken van „een ontsporing” door de val of breuk van een draagkabel. Sommige inzittenden zouden in de paniek zelf van hun stoeltjes naar beneden de sneeuw in zijn gesprongen.