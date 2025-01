Overleden

Ds. H.J. Kouwenhoven (PKN)

Ds. H.J. Kouwenhoven, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 januari overleden.

Hendrik Joseph Kouwenhoven werd geboren op 27 juli 1930 in Delft. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1954 gereformeerd predikant in Heinkenszand. Daarna stond hij in Rotterdam-Delfshaven (1957, voor de evangelisatie-arbeid) en in Vlaardingen (1961). In 1969 promoveerde hij op een onderzoek naar de nieuwe rooms-katholieke theologie. Ds. Kouwenhoven was meerdere malen voorzitter van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij ging in 1991 met emeritaat.

Arthur Blessitt

De Amerikaanse evangelist Arthur Blessitt is 14 januari op 84-jarige leeftijd overleden.

Arthur Blessitt bezocht in 2015 Berlijn. beeld EPA, Joerg Carstensen

Arthur Owen Blessitt werd geboren op 27 oktober 1940 in Greenville in de Verenigde Staten. Hij werd evangelist en kreeg wereldwijde bekendheid met zijn pelgrimstocht, waar hij in 1968 aan begon. Met een kruis van ruim 3,5 meter lang op zijn rug legde Blessitt in 56 jaar bijna 70.000 kilometer te voet af. Met de boodschap van het kruis en het Evangelie bezocht hij 324 landen en eilanden. Deze pelgrimstocht leverde hem een record op in het Guiness Book of Records.

„Ik, Arthur Blessitt, heb mijn wandeling op aarde voltooid”, schreef Blessitt in een bericht dat op de dag van zijn overlijden op zijn Facebookpagina verscheen. „Deze voeten die zo ver gelopen hebben over vuile wegen, zullen nu wandelen op straten van goud.”