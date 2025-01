„Kom op. Gas erop…!” Testrit nieuwe politie-BMW X1 op circuit Lelystad

Nog een rondje. „Vaart maken. Kom op, niet zo benauwd!” De gloednieuwe BMW X1 met rood-blauwe striping suist over een lang, recht stuk circuit. De snelheidsmeter tikt nu de 155 km per uur aan. Een nieuwe bocht komt angstig snel dichterbij. „Remmen!”

De politie presenteert vrijdag in Lelystad twee nieuwe politieauto’s. De BMW X1 en de Ford Kuga Full Hybrid stromen vanaf nu in als basispolitievoertuig. Met volledig gepantserde voorportieren. Voor noodhulp en surveillance.

Tijd voor een testrit. Slalomtest, fileparkeren en achteruit inparkeren. Netjes laveren langs een rij pionnen. Oeps. Net iets te scherp. Een pion verkreukelt onder het voertuig. „Linksaf”, commandeert politierijinstructeur Joost Daniëls vanaf de bijrijdersstoel. Flauwe bocht naar rechts, flauwe bocht naar links. „Kom op, sneller, sneller.” De BMW ligt als een blok op de weg.

„We kiezen voor twee soorten nieuwe politieauto’s om leveringsproblemen te voorkomen” - Peter Brouwer, chef politiedienstencentrum

Bejaarde uitstraling

Na vijf jaar neemt de politie afscheid van de huidige Mercedes B-klasse, een diesel met ietwat bejaarde uitstraling. De politie is toe aan iets nieuws na het aflopen van het huidige contract. Tijdens de aanbesteding zijn vier modellen van drie fabrikanten op de pijnbank gelegd. Wie de kandidaten zijn, is staatsgeheim.

De BMW X1 (2.0 liter, 192 pk, topsnelheid 226 km/uur) en de Ford Kuga (2,5 liter, 190 pk, top 196 km/uur) zijn als winnaar uit de bus gekomen. De twee SUV’s scoren goed op wegligging, stuurgedrag en remgedrag. Beide hebben een hogere instap, hogere zitting en grotere kofferbak.

De politie schaft daarom voor 78 miljoen euro 500 BMW’s en 500 Fords aan, inclusief een jaar onderhoud en banden. „We kiezen voor twee vervangers om leveringsproblemen te voorkomen”, verklaart Peter Brouwer, chef van „alles wat rijdt en vaart bij de politie”. Hij is blij met de aanwinst. „De zwaailichten zijn feller voor een betere zichtbaarheid.” De tekstborden met ”politie-stop-volgen” zijn, geplaatst achter de zonneklep, beter zichtbaar. De politie kan straks het politiesysteem gebruiken via het bestaande voertuigscherm. „Dat scheelt twee extra beeldschermen. Veel overzichtelijker.”

Nieuws in beeld Nieuwe snuit. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg Kofferbak. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg Nieuwe aanwinst. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg Drempeltest Ford Kuga. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg 2025-01-17 10:28:13 LELYSTAD - De nieuwe BMW X1 en Ford Kuga tijdens de presentatie van nieuwe politieauto's op een trainingscircuit in Lelystad. ANP JEFFREY GROENEWEG

De beenruimte achterin is een stuk groter. Handig als agenten naast een arrestant moeten plaatsnemen. „We hebben ook grote boeven”, zegt testrijder Lennaert, die drie weken lang de X1 in Amsterdam aan de tand heeft gevoeld. De brigadier geeft de voorkeur aan de BMW. „Stuk stoerder.”

„Elektrisch voertuig handig om in stilte een inbreker te betrappen” - Peter Brouwer, chef politiedienstencentrum

Achtervolging

Dankzij testervaringen kiest de politie voor een iets zwaardere BMW: de sDrive20i in plaats van de 18i met amper 136 pk. ,,We bleken iets meer vermogen nodig te hebben.” Voor achtervolgingen kan de politie uitwijken naar snelle-interventievoertuigen als de Audi A6 (top 250 km/uur).

De politie schaft verder 500 volledig elektrische voertuigen aan: de Skoda Enyaq (125 kW, 170 pk, 160 km/uur). Om de CO₂-uitstoot terug te dringen. „Handig als we in alle stilte een inbreker op straat willen betrappen”, stelt Brouwer. Helemaal gerust is de chef politievloot niet op de actieradius van de Enyaq. „We gaan het zien.”

Een belangrijke politiewens was het sneller én zonder schade kunnen nemen van verkeersdrempels; een nachtmerrie bij de B-klasse. „De eis was om met 60 kilometer per uur een drempel te kunnen passeren zonder lang na te deinen”, legt rijinstructeur Daniëls uit.

Midden op een stuk asfalt ligt een vers aangelegde verkeersdrempel. „Kom op, vaart maken”, commandeert Daniëls. De X1 knalt met 62 km per uur over de drempel. De Duitser veert op en veert terug. Even maar. „Geslaagd.”