Gezin krijgt nog kerkasiel in Kampen, geen oplossing in zicht

De woordvoerder verwacht langer nodig te hebben voordat de politiek in actie komt. Hij blikt terug op de zaak in 2019 waarin een gezin kerkasiel kreeg in Den Haag. Na een akkoord over het kinderpardon stopte de doorlopende kerkdienst. „Dat akkoord kwam er na 96 dagen. Dat was in een andere politieke context, ik verwacht dat we nu langer nodig hebben.”

De Babayants klopten aan bij de kerk omdat ze het gevaar liepen om uitgezet te worden. Na elf jaar procedures mogen ze niet in Nederland blijven. De kinderen zijn 3 tot 20 jaar oud en volgens de kerk dus duidelijk ‘geworteld’ in Nederland. „Het gaat ons niet om het migratiedebat waar het kabinet telkens over spreekt”, zegt de woordvoerder. „Het gaat om deze kinderen en over hoe je met alle kinderen moet omgaan in Nederland.”