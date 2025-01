Amsterdam uit irritatie over banenonderhoud Schiphol aan Madlener

Binnenland

Amsterdam vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) niet goed kan motiveren waarom Schiphol tijdens onderhoud later dit jaar het vliegverkeer mag verplaatsen naar een andere startbaan. Het verplaatsen van het vliegverkeer zal overlast veroorzaken voor honderdduizenden Amsterdammers, waarschuwde Amsterdamse wethouder Hester van Buren (luchthaven) eerder al. In een brief aan minister Barry Madlener uit de wethouder nu ook haar ongenoegen over de toegezegde conceptplannen.