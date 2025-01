Groningse boeren verliezen rechtszaak tegen landbouwminister

Het betreft boeren met een bedrijf in gebieden waar te veel stikstof en fosfaat in het water zit. Daarom mag minder mest worden uitgereden in deze zogenoemde met nutriënten verontreinigde gebieden. Dat was vorig jaar nog 5 procent, maar in 2025 20 procent. De verwachting is dat dat zorgt voor lagere gewasopbrengsten, waarvoor de boeren willen worden gecompenseerd.

Het Rechtskundig Bureau had aangevoerd dat water in het gebied langs de Waddenzee van nature meer fosfaat bevat dan elders, iets wat de boeren niet zou kunnen worden aangerekend. De rechtbank in Den Haag oordeelde echter dat het ministerie niet onrechtmatig heeft gehandeld.