Zeven voorwerpen Wereldmuseum gaan terug naar inheemse stam VS

Vijf van de zeven objecten zijn in 1882 meegenomen door de Nederlandse verzamelaar Herman F.C. Ten Kate jr., schreef de Commissie Koloniale Collecties in december in een advies. „Volgens het herkomstverslag schroomde Ten Kate niet om omkoping, dwang of dreiging te gebruiken om mensen tot verkoop van objecten van groot persoonlijk of spiritueel belang te bewegen.” Twee andere voorwerpen zijn waarschijnlijk ook van de Ysleta del Sur Pueblo.

De voorwerpen komen uit de collectie van het Wereldmuseum Leiden. Het gaat onder meer om een rammelaar, een schild en een trom met trommelstok.